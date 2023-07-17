Экс-главу КНБ Казахстана внесли в список лиц, связанных с финансированием терроризма

По информации "Информбюро", в этот список также включили бывших заместителей Масимова - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана внесли бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщил информационный портал "Информбюро".

По его информации, в этот список также включили бывших заместителей Масимова - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Датой включения в список значится 1 июля 2023 года. Ведением перечня занимается Агентство по финансовому мониторингу.

"Основаниями для включения физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений", - отмечает издание.

О приговоре Масимову

24 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Бывший зампредседателя КНБ Ануар Садыкулов был признан виновным по тем же статьям, что и Масимов, и приговорен к 16 годам лишения свободы. Бывший зампредседателя КНБ Даулет Ергожин признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-заместитель руководителя КНБ Марат Осипов признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам тюрьмы с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий и государственных наград. Суд взыскал в доход государства по данным делам свыше 10 млрд тенге (более $22 млн) и $24 млн.

Масимов освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января 2022 года на фоне беспорядков в стране. 8 января того же года КНБ сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене.