Рахмон примет участие в саммите стран Центральной Азии и Персидского залива

На саммите лидеры государств обсудят развитие межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

ДУШАНБЕ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Саудовскую Аравию с двухдневным визитом, где примет участие в первом саммите руководителей арабских стран и государств Центральной Азии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе таджикского лидера.

"Президент завтра посетит Саудовскую Аравию с двухдневным визитом и примет участие в саммите", - сказали в пресс-службе.

Ранее об участии в саммите также сообщили в пресс-службах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также президента Киргизии Садыра Жапарова.

По данным пресс-службы киргизского президента, на саммите лидеры государств обсудят развитие межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.