17 июля, 16:03

Рахмон примет участие в саммите стран Центральной Азии и Персидского залива

На саммите лидеры государств обсудят развитие межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

ДУШАНБЕ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Саудовскую Аравию с двухдневным визитом, где примет участие в первом саммите руководителей арабских стран и государств Центральной Азии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе таджикского лидера.

"Президент завтра посетит Саудовскую Аравию с двухдневным визитом и примет участие в саммите", - сказали в пресс-службе.

Ранее об участии в саммите также сообщили в пресс-службах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также президента Киргизии Садыра Жапарова.

По данным пресс-службы киргизского президента, на саммите лидеры государств обсудят развитие межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

Теги:
ТаджикистанСаудовская АравияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация