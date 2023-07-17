Во Львовской области за две недели снесли 21 советский памятник под эгидой декоммунизации

Всего в 2023 году в этом украинском регионе демонтировали 123 памятника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В шести районах Львовской области в течение двух недель снесли 21 советский памятник. Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация (ОГА).

По информации, которая опубликована на странице ОГА в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), "с начала июля советские памятники были демонтированы на территории Золочевского, Самборского, Червоноградского, Яворовского, Стрыйского и Львовского районов, всего с начала года в области демонтировали 123 памятника".

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий, связанных с Россией. В 2023 году процесс переименования топонимов и сноса монументов на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать на Украине более 1 400 топонимов.