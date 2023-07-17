На Украине планируют выйти из соглашения СНГ о борьбе с торговлей людьми

Соответствующий законопроект также предусматривает выход Киева из соглашения о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возвращения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в области борьбы с торговлей людьми, органами и тканями человека. Об этом сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины как субъект законодательной инициативы зарегистрировал в Верховной раде Украины проект закона "О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств". Законопроектом <...> предусмотрен выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, заключенного в Москве 25 ноября 2005 года", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мельничука, законопроект также предусматривает выход Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возвращения.