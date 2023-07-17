СМИ: власти и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры на полях саммита ЕС - CELAC

Как сообщает газета Globo, встреча пройдет при посредничестве президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Колумбии Густаво Петро и Франции Эмманюэля Макрона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июля. /ТАСС/. Представители венесуэльских властей и оппозиции в понедельник проведут очередной раунд переговоров на полях саммита ЕС - CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Брюсселе. Об этом сообщает газета Globo.

По ее информации, встреча пройдет при посредничестве президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Колумбии Густаво Петро и Франции Эмманюэля Макрона. Каракас будет представлять исполнительный вице-президент Дельси Родригес, оппозицию - Херардо Блайд, участвовавший в аналогичных прошлогодних переговорах в Мехико. Как уточняет издание со ссылкой на дипломатический источник в делегации одной из участвующих сторон, основной целью встречи является создание условий для внутриполитического диалога в Венесуэле в свете предстоящих президентских выборов в Боливарианской Республике, запланированных на 2024 год.

Отмечается, что новые контакты венесуэльских политических сил были инициированы Парижем, однако в Бразилиа в последние недели предпринимали значительные дипломатические усилия для того, чтобы эта встреча состоялась на полях брюссельского межрегионального саммита.

В августе 2021 года правительство и оппозиция Венесуэлы начали переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии. Впоследствии Каракас отказался от дальнейшего диалога после экстрадиции в октябре того же года из Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба, обвиняемого в отмывании денег.

В мае 2022 года председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что встретился с деятелем оппозиции Херардо Блайдом, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров. Позднее в ноябре представители властей и оппозиции Венесуэлы провели новый раунд переговоров, по итогам которых было подписано соглашение по решению гуманитарных вопросов. Документ предусматривает возвращение правительству Венесуэлы контроля над частью замороженных зарубежных активов, которые предполагается направить на финансирование гуманитарных расходов.