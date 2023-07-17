В ОБСЕ допустили военное преступление ВСУ на видео убийства российских пленных

Речь идет о видеозаписи, которую распространили в ноябре 2022 года

ВЕНА, 17 июля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник заявило, что российские военнопленные, видеозапись убийства которых появилась в ноябре 2022 года, на тот момент могли считаться вышедшими из строя лицами, а это дает им защиту от любых актов насилия. При этом БДИПЧ отмечает, что, согласно международному гуманитарному праву, "умышленное убийство военнопленных является серьезным нарушением и военным преступлением".

Согласно дополнительному протоколу к женевским конвенциям от 1949 года, "вышедшим из строя считается любое лицо, если оно находится во власти противоположной стороны" или "ясно выражает намерение сдаться в плен". "БДИПЧ проанализировало материалы серии видеозаписей, опубликованных в ноябре 2022 года и, как предполагается, изображающих [убийство российских солдат], которые БДИПЧ подтвердило как подлинные. На одном из видео видно, как несколько российских солдат выходят из подвала и, похоже, сдаются в плен украинским солдатам, ложась на землю лицом вниз", - поясняет бюро.

Оно отмечает, что один из российских военных, "судя по всему, открыл огонь: перед окончанием видео слышны выстрелы". "На появившемся после в интернете видео запечатлены последствия этой сцены: судя по всему, сдавшиеся в плен российские солдаты лежат мертвыми", - говорится в докладе.

Бюро заявило, что у него нет подкрепленных доказательствами объяснений "непосредственных обстоятельств, при которых были убиты солдаты". "Однако идентичное положение тел российских солдат на обеих видеозаписях - до и после их убийства - вызывает серьезные опасения, что большинство из них должны были считаться лицами, вышедшими из строя, и, следовательно, пользоваться защитой от любых актов насилия", - заключает бюро.

В 2022 году Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе СК, основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных российских солдат, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики.