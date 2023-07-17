В парламенте КНР заявили о совместном с РФ создании новой модели отношений между странами

Член ЦК КПК Чжао Лэцзи добавил, что компартия Китая готова сотрудничать с СРЗП для внесения нового вклада в развитие китайско-российских отношений

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Китай и Россия углубляют политическое доверие, развивают практическое сотрудничество и выстраивают новую модель отношений между государствами. Об этом, как передает в понедельник китайский новостной телеканал CGTN, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в ходе встречи с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым.

"Под стратегическим руководством и при личном содействии глав двух государств Китай и Россия постоянно углубляют политическое взаимодоверие, неуклонно развивают практическое сотрудничество и поддерживают тесную и эффективную координацию по международным вопросам, выстраивая модель нового типа отношений между крупными государствами", - приводит CGTN слова китайского деятеля.

Чжао Лэцзи, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), добавил, что КПК готова сотрудничать с партией "Справедливая Россия - За правду" для "полной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, постоянного обогащения содержания обменов мнениями между двумя партиями и внесения нового вклада в развитие китайско-российских отношений в новую эпоху".

Всекитайское собрание народных представителей Китая и Совет Федерации Российской Федерации всегда поддерживали хорошие контакты, сказал Чжао Лэцзи. Китайская сторона, резюмировал он, готова к дальнейшему углублению обменов и взаимному обучению, чтобы обеспечить более отлаженные правовые гарантии всестороннего сотрудничества между двумя странами".

16 июля Миронов встретился в Пекине с главой отдела международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао.