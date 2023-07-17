Джилл Байден примет участие в церемонии возвращения США в ЮНЕСКО

Первая леди США выступит на церемонии поднятия американского флага в штаб-квартире

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден нанесет визит в Париж, чтобы принять участие в церемонии возвращения Соединенных Штатов в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, в столице Франции первая леди США будет находиться 23-26 июля. Уточняется, что Джилл Байден выступит на церемонии поднятия американского флага в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В конце июня участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга. Согласно тексту принятой резолюции, делегаты США смогут избираться в Исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО. Также, учитывая огромную задолженность США, было решено приостановить действие ряда положений внутреннего регламента Генконференции.

Предложенный Вашингтоном вариант предусматривает выплату остатка за 2023 год, а также добровольного взноса на осуществление программ организации. Кроме того, американская администрация пообещала обратиться к Конгрессу США для согласования поэтапного погашения долга, который сейчас составляет €619,6 млн. Первый этап подразумевает выплату €150 млн в 2024 году - эта сумма учитывает как взнос за этот год, так и погашение ряда прошлых обязательств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула 3 июля, что неконсенсусная резолюция о возвращении США в состав организации лишь закрепит идеологический диктат коллективного Запада в ней. Дипломат обратила внимание на то, что процедура восстановления членства США была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры Генконференции. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил ранее ТАСС, что возвращение США в организацию в обход правил создает "опасный прецедент" для нее и всей системы ООН в целом, нарушает "основополагающий принцип международного права - принцип суверенного равенства государств".

В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с ее решением предоставить полноправное членство Палестине, не являющейся государством - членом ООН. 12 октября 2017 года Вашингтон при предыдущем президенте США Дональде Трампе направил в штаб-квартиру ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе, обвинив организацию в "антиизраильской предвзятости" и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Членство было прекращено 31 декабря 2018 года.