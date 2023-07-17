Times назвала возможным кандидатом на пост министра обороны Британии главу МИД Клеверли

Другим кандидатом на смену Бену Уоллесу издание называет замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может прийти на смену министру обороны Бену Уоллесу, который должен покинуть свой пост осенью. Об этом сообщила в понедельник газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Издание сообщает, что в пользу кандидатуры 53-летнего Клеверли говорит его сильная погруженность в тему конфликта на Украине, а также то, что он - армейский резервист. Место же во главе британской дипломатии может занять нынешняя заместитель министра Энн-Мари Тревельян.

Другим кандидатом на смену Уоллесу издание называет замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата. Ранее газета The Daily Telegraph назвала именно Тугендхата "естественным преемником" Уоллеса. Другие кандидатуры, названные изданием, практически полностью совпадают с теми, которых упоминает The Times. Это лидер Палаты общин Пенни Мордонт, которая уже возглавляла оборонное ведомство с мая по июль 2019 года, став первой женщиной на этом посту. Кроме того, газеты называли возможными преемниками Уоллеса заместителя главы Минфина Джона Глена и замминистра обороны Джеймса Хиппи.

Уоллес в опубликованном 15 июля интервью на сайте The Times рассказал, что намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые премьер-министр Риши Сунак собирается провести в сентябре. Министр отметил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. Как писала The Times, на решение Уоллеса мог повлиять тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена.

Уоллес был заместителем главы МВД Великобритании в 2016-2019 годах. Пост главы Минобороны он занял 24 июля 2019 года. Будучи назначенным теперь уже экс-премьером Борисом Джонсоном, он сумел сохранить должность после прихода к власти Лиз Трасс в сентябре 2022 года и нынешнего премьера Сунака в октябре.