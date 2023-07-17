17 июля, 16:25

Мирзиёев по приглашению короля совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию

Президент Узбекистана примет участие в первом саммите глав государств Центральной Азии и Персидского залива

ТАШКЕНТ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда совершит рабочий визит в эту страну и примет участие в первом саммите глав государств Центральной Азии и Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"В предстоящей встрече на высшем уровне предусматривается участие руководителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, повестка саммита предусматривает рассмотрение вопросов развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается, что участники саммита обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч. 

Теги:
УзбекистанСаудовская АравияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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