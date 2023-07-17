Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией об учебно-боевых центрах

Они предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко. Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров", - говорится в сообщении.

Центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран. Их основными задачами являются совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военнослужащие также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы. Также среди задач обозначена унификация боевой подготовки вооруженных сил двух государств.

Соглашение об учебно-боевых центрах подписано было в Минске 28 марта 2023 года. Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур. В начале ноября 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки - два в Белоруссии и один в России.