Додон: причиной перестановок в кабмине Молдавии стала борьба внутри правящей партии

По словам бывшего президента страны, кадровые перестановки поражают своей бессмысленностью

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Возвращение в правительство Молдавии уволенного пять месяцев назад Андрея Спыну и другие кадровые перестановки в кабинете министров свидетельствуют об остром кадровом голоде и нарастающей борьбе между группировками внутри правящей Партии действия и солидарности. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Кадровые перестановки поражают своей бессмысленностью. С одной стороны, возвращение в правительство Спыну, на которого не только оппозиция, но и многие представители власти повесили всех собак за семикратный рост цен на газ и коррупционные схемы в энергетике, приведшие к обвалу популярности правящей партии и падению в феврале нынешнего года прежнего кабинета Натальи Гаврилицы. С другой - увольнение назначенных тогда же новым премьером Дорином Речаном министров инфраструктуры и регионального развития и образования Лилии Дабижи и Андрея Топалэ. Все это свидетельствует об острой подковерной борьбе группировок с использованием компромата внутри правящей партии, с которой все сложнее справляться ее неформальному руководителю [президенту республики Майе] Санду", - сказал Додон.

По его мнению, перестановки нанесли удар не только по имиджу партии, но и премьер-министра. "Премьер, которого поддерживают западные послы, не в восторге от возвращения Спыну, которого он было отодвинул от финансовых потоков. Но в правящей партии, похоже, другое мнение на этот счет. К тому же в окружении Санду ощущается острый кадровый голод на квалифицированных специалистов, она не в силах противостоять давлению внутрипартийных группировок", - считает Додон.

Санду в понедельник подписала указы о назначении новых министров. МВД возглавил кадровый военный Адриан Ефрос. Новым министром образования стал депутат парламента Дан Перчун, а Андрей Спыну вернулся к должности министра инфраструктуры.