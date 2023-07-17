Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей и одобрил Совет Республики Национального собрания Белоруссии, определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.

Задачу создать в Белоруссии "при каждом сельском совете" вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования, президент страны Александр Лукашенко поставил в мае 2022 года. В начале марта 2023 года проект закона о народном ополчении одобрил Совет безопасности Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек. В 2022-2023 годах в некоторых районах страны уже отрабатывали формирование отрядов ополчения и их взаимодействие с местными органами власти и силовыми структурами.