Переговорщик турко-кипрской стороны по вопросу урегулирования на острове подал в отставку

По словам Эргюна Ольгуна, он уходит на пенсию, решение вызвано семейными, а не политическими причинами

НИКОСИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Официальный переговорщик турко-кипрской стороны по вопросу урегулирования на острове Эргюн Ольгун подал в отставку. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ.

По словам самого Ольгуна, он уходит на пенсию и его решение вызвано семейными, а не политическими причинами. "Мне сейчас 80 лет. Слава богу, у меня нет проблем со здоровьем, но я хочу проводить больше времени со своей семьей", - приводит его слова газета Kıbrıs.

Ольгун заверил, что у него не было никаких политических разногласий с Эрсином Татаром, занимающим пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую греко-кипрские власти именуют псевдогосударством. "У нас не было разногласий. <...> Я благодарен президенту, он проявил ко мне большое уважение", - сказал бывший переговорщик. "Я ухожу со службы, но буду всегда его (Татара) поддерживать ", - добавил он. Кто сменит Ольгуна в качестве главного переговорщика турко-кипрской стороны, пока не сообщается.

Усилия руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Никоса Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Татар выступил категорически против участия ЕС, назвав это недопустимым вмешательством. Более того, он жестко настаивает на том, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.