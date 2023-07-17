Лидеры БРИКС рассмотрят на саммите вопрос о расширении объединения

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что около 20 стран мира хотя вступить в БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Лидеры пяти стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) рассмотрят на своем саммите, который состоится в ближайшем августе в южноафриканском Йоханнесбурге, вопрос о расширении объединения за счет новых государств. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса, который будет председательствовать на встрече в верхах.

"На текущий день около 20 стран мира хотя вступить в БРИКС, - сообщил он в эфире местной радиостанции SABC. - И они хотят, чтобы мы приняли их в семью БРИКС. На предстоящем саммите мы проведем дискуссию о перспективах того, будет ли БРИКС расти за пределы существующих пяти государств-членов или нет".

Ранее газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Рамапоса направил приглашения всем лидерам стран объединения прибыть в ЮАР для участия в саммите.