17 июля, 16:30,
обновлено 17 июля, 16:59

Сотрудники СКЦ проводят в Стамбуле последнюю инспекцию в рамках зерновой сделки

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Сотрудники Совместного координационного центра остаются на месте

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле остаются на месте, проводится инспекция последнего судна. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Сейчас проходит инспекция последнего судна. Это последнее судно. Наши коллеги в Совместном координационном центре остаются там, открыты к обсуждениям, - сказал он. - Было две встречи".

Коснувшись возможности отправки судов без согласия России, Дюжаррик заявил: "Все эти вопросы вам следует задать задействованным странам. <...> Генеральный секретарь ООН и всемирная организация не контролируют Черное море". 

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