Зеленский рассмотрит петицию об увольнении главы подконтрольной Киеву части Херсонщины

Автор обращения также призывает к увольнению главы подконтрольной Украине военной администрации Херсона Романа Мрочко

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на петицию об отстранении от должности главы военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александра Прокудина. Соответствующая петиция, опубликованная на сайте президента 15 мая, набрала необходимые для его рассмотрения 25 тыс. голосов.

Автор обращения также призывает к увольнению главы подконтрольной Киеву военной администрации Херсона Романа Мрочко. Написавший петицию гражданин назвал чиновников некомпетентными, он также привел факты неисполнения ими своих обязанностей. "Вместо того, чтобы решать гуманитарные вопросы и вопросы безопасности Херсона и области, Александр Прокудин и Роман Мрочко занимаются удовлетворением собственных интересов", - сказано в тексте, с которым выразили согласие 25016 человек.

8 февраля Зеленский назначил нового главу военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Прокудина, который с 2019 года по февраль 2022 года был начальником главного управления Национальной полиции в регионе. 2 марта место главы военной администрации подконтрольного Киеву города Херсона занял Мрочко, ранее он занимал должность заместителя военного прокурора южного региона Украины.