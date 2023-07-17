Верховный совет обороны страны ранее одобрил создание в Румынии регионального центра по обучению пилотов самолетов F-16

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Подготовка пилотов истребителей F-16 может начаться в Румынии уже в августе. Это подтвердил в понедельник президент Румынии Клаус Йоханнис на полях саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"Возможно, [подготовка пилотов F-16] начнется уже в августе, но не думаю, что дата имеет большое значение, - сказал он. - Это процесс, который важен для нас, и важно, чтобы он сохранился. Мы не будем готовить пилотов с августа до сентября, а начинаем в конце лета, и это будет проект, который будет продолжаться очень долго. Я заинтересован в том, чтобы это был хорошо подготовленный, основательный проект, с очень опытными инструкторами, и чтобы это был успешный проект для армии".

Верховный совет обороны страны, который объединяет высших румынских руководителей и глав силовых ведомств, одобрил 6 июля создание в Румынии регионального центра по обучению пилотов самолетов F-16, в том числе с Украины.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подписал совместное заявление о создании коалиции по подготовке ВВС Украины с целью использования самолетов F-16, присоединившись к Бельгии, Великобритании, Дании, Канады, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Польши, Португалии и Швеции.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.