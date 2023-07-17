Тайвань и Франция подписали контракт о продлении срока службы истребителей Mirage 2000

Соглашение предусматривает продление срока эксплуатации самолетов на три года

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. ВВС Тайваня заключили контракт с французской Dassault Aviation о продлении срока службы двухместных истребителей Mirage 2000-5. Об этом в понедельник сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, сумма контракта составила около 152 млн новых тайваньских долларов (около $4,9 млн). Соглашение предусматривает продление срока эксплуатации самолетов на три года.

Тайвань приобрел у Франции 60 истребителей Mirage 2000 в 1992 году. С тех пор сообщалось о по меньшей мере восьми инцидентах с ними, в результате которых погибли пять пилотов и шесть самолетов были потеряны. В настоящее время на вооружении острова находятся 54 истребителя Mirage 2000-5: из них 42 являются одноместными и еще 12 выполнены в двухместном учебно-боевом варианте.

Истребителей Mirage 2000 составляют костяк боевой мощи ВВС Тайваня наряду с американскими F-16 и истребителями IDF тайваньского производства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.