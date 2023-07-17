Суд Кишинева продлил домашний арест депутата партии "Шор" Таубер

Срок ареста продлен на 60 суток

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении еще на 60 суток домашнего ареста депутата Марины Таубер, которая занимала пост вице-председателя запрещенной в республике партии "Шор". Об этом она сообщила на брифинге после состоявшегося в понедельник судебного заседания.

"Не согласна с этим решением. Мы готовимся к выборам - местным, президентским, парламентским, и у меня как депутата есть обязательства перед гражданами, я должна отвечать на вопросы и просьбы граждан. Но из-за этого решения не могу ничего сделать. Повторюсь: ни я, ни мои коллеги не нарушали никакого закона", - сказала Таубер.

Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент Молдавии Майя Санду и ее Партия действия и солидарности, которая оказывает давление на оппозицию за организацию массовых протестов. "Давление на нашего лидера Илана Шора и на нас имеет политический контекст и основывается на боязни Санду и ее власти, что мы можем стать более сильными и победить на местных выборах", - пояснила Таубер.

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией "Шор" демонстрации протеста с требованием отставки Санду, правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В свою очередь Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах саботировать проевропейский курс страны. Конституционный суд Молдавии запретил деятельность партии, но ее депутаты сохранили полномочия и действуют как независимые парламентарии.