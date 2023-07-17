Суданский спецназ утверждает, что уничтожил три военных самолета, принадлежавших армии

ТАСС, 17 июля. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили, что уничтожили по меньшей мере три военных самолета, принадлежавших сторонникам вооруженных сил страны. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице спецназа в Twitter.
"Сегодня силы быстрого реагирования провели операцию на территории военной базы, в ходе которой было уничтожено три самолета - два МиГа и один Ан - и спровоцирован крупный пожар в складских помещениях", - отмечается в сообщении. Сторонники спецназа также утверждают, что несколько экипажей самолетов, лояльных армии, спешно покинули территорию военной базы после возникновения пожаров.
Со своей стороны представитель вооруженных сил в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что утверждения спецназа о проведении операции на территории военной базы и об уничтожении самолетов не соответствуют действительности.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя военными структурами. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли свыше 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.