Власти Венесуэлы призвали ЕС к сотрудничеству и прекращению санкций против республики

В отношении Венесуэлы действуют более 930 ограничительных мер, наложенных США и большинством стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает на сотрудничество со странами Европейского союза и призывает к снятию санкций, введенных в отношении южноамериканской страны. Об этом заявила в понедельник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес перед открытием в Брюсселе двухдневного саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"Венесуэла шлет послание мира всем народам планеты и надеется на подлинное, настоящее и плодотворное сотрудничество", - заявила Родригес. Она подчеркнула, что Венесуэла "призывает прекратить преступную блокаду" ее страны. В отношении Венесуэлы действуют более 930 ограничительных мер, наложенных США и большинством стран ЕС.

Представитель правительства Венесуэлы отметила также, что западные страны "тратят в 30 раз больше средств на войны и военные расходы, чем на преодоление климатического кризиса". Вопросы изменения климата на планете входят в повестку дня саммита.