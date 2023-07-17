17 июля, 17:01

Президент Туркмении назначил нового главу миграционной службы страны

Эту должность получил подполковник Аманмухаммет Сазаков

АШХАБАД, 17 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назначил подполковника Аманмухаммета Сазакова председателем Государственной миграционной службы Туркмении. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения Watan.

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркмении. Сазаков был освобожден от обязанностей заместителя председателя миграционной службы. Бердымухамедов в числе приоритетных задачах, стоящих перед службой назвал освоение международного опыта в сфере миграции, подготовка специалистов высокой квалификации и оказание зарубежным гостям и жителям страны миграционных услуг на должном уровне.

В феврале этого года глава Туркмении назначил председателем Государственной миграционной службы Батыра Волсахатова. Однако 14 июля этого года в соответствии с указом президента, он был переведен на должность председателя Государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении.

Как сообщал ТАСС экс-посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин, у Туркмении существует визовый режим абсолютно со всеми государствами. По его мнению, это приоритет безопасности страны. 

Теги:
ТуркменияБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
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