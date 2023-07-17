Минобороны РФ зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня за сутки в Карабахе

В ведомстве подчеркнули, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории конфликта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за прошедшие сутки в Мардакертском районе в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. "На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - отметили в ведомстве.

Российские миротворцы в течение прошедших суток провели патрулирование по трем маршрутам в Лачинском, Мартунинском и Мардакертском районах. "Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявили в Минобороны России.