17 июля, 17:27
Военная операция на Украине

Politico: папский посланник обсудит с Байденом вывоз детей из зоны конфликта на Украине

По данным газеты, их встреча может пройти 18 июля

ТАСС, 17 июля. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи и президент США Джо Байден обсудят вывоз Россией детей из зоны украинского конфликта. Об этом в понедельник сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

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По его информации, кардинал может встретиться с американским президентом во вторник.

Как ранее сообщила служба печати Святого престола, поездка Дзуппи в США продлится с 17 по 19 июля.

Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни, и никогда не были против их воссоединения с семьями. 

Теги:
УкраинаВатиканСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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