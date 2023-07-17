17 июля, 17:34

Эрдоган прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

Он примет участие в саудовско-турецком деловом форуме

ДУБАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с официальным визитом в Саудовскую Аравию в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики из нефтедобывающих аравийских монархий.

Государственный телеканал Al-Ekhbariya продемонстрировал в эфире кадры прибытия Эрдогана в город Джидда для участия в саудовско-турецком деловом форуме. Позднее президент Турции, как ожидается, проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как ранее сообщил телеканал TRT, по итогам турне Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран Персидского залива на сумму, превышающую $50 млрд. Помимо визита в Саудовскую Аравию, президент Турции посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Турне Эрдогана продлится до 19 июля.

Отдельной темой переговоров будет сотрудничество со странами Персидского залива в оборонной промышленности. Этот вопрос обсуждался, в частности, в ходе недавней поездки в Катар вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и главы Минфина Мехмета Шимшека. Портал Savunma Sanayi, специализирующийся на новостях в области военно-промышленного комплекса, отмечает, что Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера. Стороны ведут переговоры по продаже эмирату турецких корветов класса Milgem. Катар также проявляет интерес к проекту перспективного основного боевого танка Турции Altay. 

Теги:
ТурцияСаудовская АравияЭрдоган, Реджеп ТайипСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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