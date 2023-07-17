17 июля, 18:16

В Чехии заявили, что зерно с Украины может обвалить рынок в Центральной и Восточной Европе

Президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал отметил, что местным фермерам грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Увеличение поставок зерна с Украины в европейские страны на фоне прекращения РФ зерновой сделки создает значительные проблемы для государств Центральной и Восточной Европы, граничащие с коллапсом рынка этого вида сельхозпродукции. Об этом заявил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, слова которого привело в понедельник информационное агентство ЧТК.

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"Это [поставки зерна с Украины] создает, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе значительные проблемы, граничащие даже с фактическим коллапсом рынка, когда фактическая цена реализации отечественной продукции выразительно ниже цены, которую предлагает биржа", - сказал Долежал.

Чешским фермерам, по его словам, грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно. Элеваторы и другие специализированные складские помещения республики заполнены дешевой продукцией с Украины. Прогнозируется, что из-за этой ситуации около 1

млн тонн зерна будущего урожая будет негде складировать. 

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