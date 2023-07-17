СМИ узнали о планах Макрона произвести перестановки в правительстве

По данным BFMTVBFMTV, премьер-министр Франции Элизабет Борн сохранит свой пост

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время произведет перестановки в правительстве, при этом премьер-министр республики Элизабет Борн сохранит свой пост. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, французский лидер объявит об изменениях в составе кабмина до конца текущей недели.

"Исполнительная власть должна работать и готовиться к началу нового учебного года. Для обеспечения стабильности и предметной работы президент принял решение не менять премьер-министра", - приводит канал слова источника.

Ранее Макрон на фоне распространяющихся в СМИ слухов о возможных перестановках в правительстве неоднократно подчеркивал, что Борн пользуется его полным доверием. После принятия скандальной пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей стране, французский президент дал премьеру 100 дней на "перезапуск" деятельности правительства. Этот срок истек 14 июля. Кабмин намерен в ближайшее время представить результаты проделанной работы.