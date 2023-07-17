Спецназ Судана надеется подписать соглашение о полном прекращении огня до конца июля

Советник командующего спецназом Мустафа Мухаммед Ибрагим заявил, что в настоящее время ведутся переговоры под эгидой Саудовской Аравии и США в Джидде

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана рассчитывают, что всеобъемлющее соглашение о прекращении огня с армией достигнут до конца июля. Об этом заявил в понедельник советник командующего спецназом Мустафа Мухаммед Ибрагим.

"Ожидаю, что будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня, а затем начнется диалог и всеобъемлющий политический процесс для разрешения кризиса в корне до конца этого месяца", - приводит слова советника телеканал Al Arabiya.

"В настоящее время ведутся переговоры под эгидой Саудовской Аравии и США в Джидде", - сказал Ибрагим. Он утверждал, что "армия заявила о готовности к прямым переговорам с силами быстрого реагирования". По его словам, "в ближайшие дни ожидается значительное положительное развитие в переговорном процессе".

При этом он категорически отверг обвинения ВС Судана в том, что силы быстрого реагирования занимают гражданские объекты, жилые дома и больницы. По его словам, бойцы спецназа "присутствуют на военных объектах, где они были размещены еще до начала войны, или на объектах, которые были захвачены у суданской армии", но не в учреждениях, которые оказывают услуги гражданам.

Представители армии и спецназа Судана несколько месяцев вели переговоры в саудовской Джидде при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда. Всего на протяжении нынешнего конфликта стороны заключали перемирие не менее 10 раз, однако не соблюдали взятых на себя обязательств.