В МО Украины предложили убрать из конституции тезис о неразмещении иностранных военных баз

Глава ведомства Алексей Резников считает, что эта норма устарела

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает удалить из статьи 17 конституции страны тезис о том, что на украинской территории не допускается размещать военные базы иностранных государств.

"Устарела норма о недопущении размещения иностранных военных баз. Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом". Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - написал он в статье, опубликованной на сайте украинского издания "Лига.нет".

Резников также заявил, что в основной закон Украины необходимо внести тезис о том, что "Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям". "Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы [конституции Украины]", - написал глава Минобороны.

В 2017 году вступление в НАТО было провозглашено приоритетом внешней политики Украины. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепившие в ней, в том числе в преамбуле основного закона, стремление страны в НАТО.

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит Североатлантического альянса, в ходе этой встречи на высшем уровне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать государства - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.