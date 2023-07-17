Байден пригласил Нетаньяху на встречу в США

Премьер-министр Израиля принял приглашение

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу израильского кабмина на встречу в США. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Президент Байден пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в США. Премьер-министр положительно отреагировал на приглашение. Было условлено, что израильская и американская команды согласуют детали встречи", - говорится в заявлении.

Нетаньяху также проинформировал Байдена о "законе, который будет принят на следующей неделе в Кнессете (парламенте страны)" в рамках продвигаемой возглавляемым им кабмином судебной реформы и "о намерении во время летних каникул попытаться добиться широкого общественного консенсуса относительно остальной части процесса (судебной реформы - прим. ТАСС)", продолжили в канцелярии.

В ведомстве премьера охарактеризовали состоявшуюся беседу двух лидеров, как "продолжительную и теплую". "В центре разговора было укрепление прочного союза между странами, сдерживание Ирана и его сателлитов, расширение регионального круга мира, а также продолжение усилий по обеспечению спокойствия и стабильности в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", продолжили в канцелярии, указав на возобновление "процесса Акаба - Шарм-эш-Шейх" с Палестинской национальной администрацией.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что в ночь на вторник с визитом в США направляется президент Государства Израиль Ицхак Герцог. Поездка "продлится с 18 по 22 июля и осуществляется по приглашению бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и нынешнего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти", сообщила в понедельник пресс-служба израильского МИД. В Вашингтоне Герцог "выступит на специальной сессии Конгресса США в ознаменование 75-летия независимости Государства Израиль", "встретится с Байденом в Белом доме" и "проведет дополнительные встречи с высшими должностными лицами администрации США", добавили во внешнеполитическом ведомстве. После этого резидент Израиля направится в Нью-Йорк, где "посетит Организацию Объединенных Наций и встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", продолжили в пресс-службе.