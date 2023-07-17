Остин и Резников обсудили приоритеты предстоящего заседания группы Рамштайн

В Пентагоне отметили, что участники предстоящего совещания "будут концентрировать внимание на краткосрочных потребностях Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также на долгосрочной поддержке"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонный разговор, чтобы обсудить приоритеты предстоящего во вторник заседания в виртуальном формате многосторонней западной группы, координирующей поставки оружия и военной техники Киеву. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Пентагона.

Как отмечается в этом документе, участники предстоящего совещания "будут концентрировать внимание на краткосрочных потребностях Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также на долгосрочной поддержке Украины". Остин уведомил Резникова о ходе усилий Вашингтона, направленных на оказание военной помощи Киеву. Резников в свою очередь проинформировал Остина "о развитии событий "на земле" на Украине", добавили в Пентагоне, не вдаваясь в детали.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.