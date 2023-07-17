Президент Южной Осетии представил в парламент кандидатуру на пост главы Счетной палаты

Согласно конституции страны, президент Южной Осетии назначает председателя Контрольно-счетной палаты и его заместителя с согласия парламента республики

ЦХИНВАЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил в парламент на пост главы Контрольно-счетной палаты (КСП) республики кандидатуру Алимбега Плиева, который ранее служил в налоговых органах и являлся депутатом двух созывов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь президента закавказской республики Наталья Босикова.

"Президент Алан Гаглоев направил на согласование в парламент кандидатуру Плиева Алимбега Сардионовича на пост председателя Контрольно-счетной палаты республики, а также кандидатуру Томаева Спартака Вадимовича на должность его заместителя", - сказала Босикова.

Согласно конституции страны, президент Южной Осетии назначает председателя Контрольно-счетной палаты и его заместителя с согласия парламента республики. Ранее президент отстранил от должности главы КСП Геннадия Габараева, который возглавлял ведомство с марта 2015 года. В понедельник Гаглоев также освободил от должности заместителя председателя КСП Вадима Хубулова.

Плиев уроженец Южной Осетии, ранее занимал должность начальника управления налоговой инспекции, затем управления налоговой полиции, был директором Цхинвальского Лесокомбината. Он избирался депутатом парламента республики 1-го и 3-го созывов, в 2022 году выдвигался в качестве кандидата в президенты Южной Осетии.

Томаеву 32 года, ранее работал главным специалистом отдела оперативных проверок управления предварительного контроля КСП. Имеет звание подполковника.