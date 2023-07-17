17 июля, 18:25,
обновлено 17 июля, 18:52

Блинкен утверждает в связи с терактом на Крымском мосту, что Киев сам решает, как воевать

По словам госсекретаря США, в его стране следят за ситуацией

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает в связи с террористической атакой на Крымский мост, что Киеву самому решать, как вести военные действия.

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"Конечно, Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы", - считает Блинкен. Так он прокомментировал атаку на Крымский мост, выступая в понедельник перед журналистами в Госдепартаменте США.

"Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
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