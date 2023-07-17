17 июля, 18:26
Атака на Крымский мост

В Пентагоне ушли от ответа на вопрос об ответственных за атаку на Крымский мост

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх отметила, что не может подтвердить те или иные утверждения

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Пентагон не располагает достаточной информацией об атаке на Крымский мост и не может сказать, кто стоял за ее организацией.

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Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Что касается [Крымского] моста и ответственных за эту атаку, я просто не могу подтвердить те или иные утверждения", - сказала она. "Мы оставляем за Украиной право говорить об их операциях, но что касается подтверждения чего-либо в отношении этой атаки, на данный момент у меня нет для вас большей информации", - добавила Сингх. 

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