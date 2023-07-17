17 июля, 18:53
Военная операция на Украине

Пентагон прокомментировал возможность поставок ATACMS Киеву

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявил, что у Украины есть все необходимое на поле боя

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Украины есть все необходимое на поле боя.

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"У них есть все необходимое для контрнаступления. <...> Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине. Завтра будет очередное заседание контактной группы, в ходе которого союзники и партнеры обсудят, что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить Украину, исходя из некоторых ее приоритетных потребностей, которые включают средства противовоздушной обороны и артиллерию", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

"Ничего не снимается с повестки. Но, повторюсь, мы уверены в возможностях [Украины] и вооружениях, которые мы смогли предоставить Украине, чтобы она была успешной на поле боя", - добавила Сингх. 

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