Теракт на Крымском мосту и выход России из зерновой сделки. Ситуация вокруг Украины

Россия отказалась продлевать черноморскую зерновую сделку, так как остается невыполненной касающаяся РФ часть соглашения - снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений.

Президент РФ Владимир Путин пообещал не оставить без ответа совершенный киевским режимом террористический акт на Крымском мосту. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полноценное движение по автомобильной части моста, пострадавшей от атаки беспилотников, будет восстановлено к 1 ноября.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные отбили за сутки на донецком направлении 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ также отразили две атаки ВСУ и пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп на краснолиманском направлении.

За сутки российскими силами были уничтожены склады боеприпасов противника в ЛНР и ДНР, а также склад топлива для военной техники группы "Лиман" в ДНР, продолжил Конашенков. Кроме того, средствами ПВО РФ были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Потери ВСУ составили до 695 человек, отметил официальный представитель МО РФ.

Теракт на Крымском мосту

В ночь на понедельник на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибли мужчина и женщина и была ранена их дочь. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Путин отметил, что эта террористическая атака была бессмысленной с военной точки зрения, так как мост уже давно не используется для военных перевозок, и пообещал, что Россия не оставит действия Киева без ответа.

Как сообщил Хуснуллин, один пролет моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению, другой пролет поврежден, но в целом находится на опоре. Поэтому движение для легковых автомобилей может быть запущено по реверсивной схеме к концу суток. Восстановить двустороннее движение по одной стороне планируется к 15 сентября, а по второй - к 1 ноября, сказал Хуснуллин.

В настоящее время продолжает действовать керченская паромная переправа. Кроме того, власти Крыма и новых территорий приняли все меры, чтобы автотранспорт мог курсировать по сухопутному маршруту, который, как заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, безопасен и работает штатно.

Зерновая сделка

Черноморская зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва готова вернуться к сделке, но только после того, как будет в полной мере обеспечен экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что за время реализации сделки российские зерновые компании потеряли более $1 млрд.

США и страны Евросоюза ожидаемо осудили Россию за принятое ею решение не продлевать сделку. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter назвала решение Москвы "циничным шагом" и пообещала, что ЕС продолжит поставлять продовольствие с Украины на мировые рынки.

В США призвали Россию немедленно пересмотреть решение, так как, по мнению Вашингтона, оно может "ухудшить продовольственную безопасность и нанести вред миллионам" человек.

Руководство Украины собирается делать все, чтобы экспорт украинского зерна продолжился, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что судоходные компании якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов.

Турецкие эксперты полагают, что негативные последствия прекращения зерновой сделки наиболее остро ощутят Китай, Турция и государства Евросоюза, так как именно они получали большую часть экспортируемого зерна.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, ранее заявлявший о том, что в ходе осуществления сделки "экспорт российских зерновых достиг высокого уровня", признал, что определенные препятствия на пути поставок продовольствия и удобрений из России сохранялись.

Зеленский остался без приглашения

Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать Зеленского на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который проходит 17-18 июля в Брюсселе. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia. По ее версии, украинский лидер прямо просил разрешить ему каким-то образом принять участие в саммите. Как пишет газета, в ходе подготовки возникли разногласия из-за попытки ЕС включить в итоговое заявление осуждение конфликта на Украине.

Ранее газета ABC писала, что глава правительства Испании Педро Санчес пригласил Зеленского принять участие в саммите ЕС - CELAC, не посоветовавшись со своими партнерами. 6 июля брюссельский портал EURActiv, ссылаясь на дипломатические источники, сообщал, что лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президента Украины на встречу.

Новые санкции

Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму. Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, подпали министры просвещения и культуры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В обновленный черный список Лондона также включены вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.