США не увязывают поставку F-16 Турции с зерновой сделкой

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Анкара была лидером в усилиях по продлению этого соглашения

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская администрация не увязывает поставку истребителей-бомбардировщиков F-16 Турции с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Увязки нет", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, собирается ли Вашингтон обусловить продажу F-16 Анкаре тем, чтобы она добивалась от Москвы возвращения в зерновую сделку.

"И скажу, что Турция находилась в первых рядах убеждающих Россию сначала поддержать черноморскую зерновую инициативу, а затем и продлить ее. Так что Турция была лидером в этих усилиях, направленных на то, чтобы обеспечить поставки продовольствия для всего мира. Мы высоко оценивали их усилия", - считает Миллер.

"Инициативу блокирует Россия, а не Турция или какая-то другая страна", - утверждал американский дипломат.