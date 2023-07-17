Глава МИД ФРГ призвала Украину ратифицировать Римский статут

Анналена Бербок назвала чувствительным этот вопрос

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Украину признать Международный уголовный суд (МУС) и ратифицировать Римский статут в качестве его правовой основы. Такое мнение она выразила в понедельник в ходе дискуссии в ООН по реформе Римского статута МУС в Нью-Йорке.

"Я знаю, насколько чувствителен этот вопрос", - сказала Бербок. Римский статут, как утверждала министр, предусматривает уголовную ответственность для политических и военных лидеров, которые умышленно отдавали приказы, противоречащие международному праву. "Это [ратификация статута] укрепит Украину, а Украина укрепит МУС", - указала глава МИД ФРГ.

В то же время Бербок вновь выступила за реформирование правовой базы суда, базирующегося в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя по условиям соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году обязана сделать это. Об открытии офиса МУС в Киеве 23 марта сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".