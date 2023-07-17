Президент Нагорного Карабаха объявил сидячую забастовку

Араик Арутюнян планирует провести ее на площади Возрождения в Степанакерте

ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку, которую проведет на площади Возрождения в Степанакерте. Его телеобращение к населению в понедельник транслировали армянские новостные порталы.

"Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана, а после выполнили свои обязательства по трехстороннему заявлению, решению международного суда и другим", - сказал Арутюнян.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста.