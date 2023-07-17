В Румынии назначили новых министров семьи и труда

Ими стали Симона Букура-Опреску и Наталия Интотеро

БУХАРЕСТ, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Социал-демократической партии (СДП) Румынии назначило депутатов от этой партии Симону Букура-Опреску и Наталию Интотеро на должности министра труда и, соответственно, министра семьи, молодежи и равных возможностей. Об этом сообщил в понедельник лидер СДП Марчел Чолаку по итогам заседания Национального политического совета партии.

"Мы проголосовали на заседании Национального политического совета за назначение двух коллег министрами труда и семьи в лице Симоны Букура-Опреску в Министерство труда и Натальи Интотеро в Министерство молодежи и семьи", - приводит его слова агентство Agerpres.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал в понедельник журналистам на полях саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Брюсселе, что назначенные министры принесут присягу в среду.

У власти в Румынии находится коалиция в составе Социал-демократической партии и Национал-либеральной партии (НЛП). Согласно протоколу о распределении руководящих постов между членами правящей коалиции, обе должности принадлежат СДП. Эти посты стали вакантными после отставок, соответственно, Габриэлы Фиря и Мариуса Будэя в результате скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты факты бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами.

Этот скандал, получивший в прессе название "дела о приютах ужасов", произошел несколько дней назад. Следователи установили, что содержавшиеся в трех домах престарелых в окрестностях Бухареста пожилые люди и инвалиды были лишены достаточного и качественного питания, медицинских услуг и средств гигиены, подвергались избиениям и трудовой эксплуатации. В результате проверок, проведенных в более 2,6 тыс. домов для престарелых и инвалидов, десятки учреждений были временно или окончательно закрыты, а также были наложены штрафы на общую сумму 1,2 млн леев (€240 тыс.). Возбуждено уголовное дело в отношении участников двух преступных группировок, эксплуатировавших социально уязвимых лиц.