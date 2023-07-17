Белый дом подтвердил встречу Байдена с эмиссаром Ватикана

Они обсудят урегулирование на Украине, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет посланника Папы Римского по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи в Вашингтоне во вторник. Об этом сообщила в письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден примет кардинала Маттео Дзуппи <...> в Белом доме 18 июля. Кардинал Дзуппи едет в Вашингтон по запросу Папы Римского Франциска", - отмечается в документе.

По словам Жан-Пьер, стороны обсудят оказание "гуманитарной помощи" затронутым боевыми действиями на Украине, а также тему "репатриации украинских детей".

Как заявила ранее служба печати Святого престола, поездка кардинала Дзуппи в США продлится с 17 по 19 июля. В заявлении указывалось, что "визит в Вашингтон состоится в контексте миссии по достижению мира на Украине и имеет своими целями обмен мнениями о текущей трагической ситуации и содействие гуманитарным инициативам, чтобы поддержать наиболее слабых, особенно детей".

Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также советником президента РФ Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера.