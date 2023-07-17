Блинкен подтвердил планы замглавы администрации Тайваня посетить США

По словам американского госсекретаря, Лай Циндэ "проследует транзитом через США как туда, так и обратно, в ходе планируемой поездки в Парагвай"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ посетит Соединенные Штаты.

"Мы ожидаем, что он проследует транзитом через США как туда, так и обратно, в ходе планируемой поездки в Парагвай, на инаугурацию [президента Сантьяго Пеньи] в Парагвае", - заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Как он утверждал, "речь идет о совершенно рутинном [деле]".

"Мы привержены сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заверил Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте. "У нас нет желания менять статус-кво в Тайваньском проливе. Наша политика не изменилась. Мы в полной мере ожидаем, что ни одна, ни другая сторона не станет <...> менять статус-кво. Мы в полной мере ожидаем, что все заинтересованные стороны будут мирно урегулировать свои разногласия", - добавил Блинкен.

Сантьяго Пенья находился с визитом на Тайване с 11 по 15 июля. В ходе него он встретился с главой администрации острова Цай Инвэнь, а также заверил, что его правительство продолжит развивать отношения между Парагваем и Тайванем. 26 июня газета The Wall Street Journal сообщала о том, что Лай Циндэ может остановиться в США по пути на инаугурацию президента Парагвая. Такая схема является, по оценкам американского правительства, обычной при поездках представителей администрации Тайваня в США, поскольку Вашингтон официально не признает независимость Тайваня.

Лай Циндэ является одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на предстоящих в январе 2024 года выборах и лидирует в последних опросах общественного мнения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.