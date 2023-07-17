В Белоруссии заявили, что Украина не имеет права распоряжаться святынями УПЦ

Решения о перемещении или вывозе ценностей могут принимать только сами церковные структуры, отметил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин

СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июля. /ТАСС/. Украинские власти не имеют права распоряжаться святынями Украинской православной церкви (УПЦ), решения о перемещении или вывозе ценностей могут принимать только сами церковные структуры. Об этом заявил в понедельник ТАСС глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, комментируя сообщения о достигнутых между Киевом и Константинопольским патриархатом договоренностях о вывозе ценностей из крупных монастырей УПЦ на "хранение".

"В отношении передачи мощей, святынь, есть ли подтверждение этому, я не знаю, но сам факт возможности такого решения, конечно, неприемлем. Если бы церковь об этом просила и это было бы решение между церковными структурами, это одно. Но если государство решает и передает, а по сути дела, забирает у церкви ее имущество, то, конечно, это даже в общечеловеческие нормы не входит, не говоря уже о законах духовных", - сказал митрополит Вениамин, прибывший на Архиерейское совещание РПЦ и торжества по случаю дня памяти Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о подключении Константинопольской церкви к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок. Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих, чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу.

При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на "хранение" в храмах Константинопольской церкви в странах ее присутствия, отметили в СВР. В частности, речь идет о частях мощей святого Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона, находящихся в Свято-Ильинском и Свято-Пантелеимоновском мужских монастырях в Одессе, а также об элементах Креста Господня в Свято-Троицком Корецком женском монастыре в Ровенской области.