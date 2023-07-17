17 июля, 19:47

США не видят воздействия удара по Крымскому мосту на ход СВО

В Вашингтоне также считают преждевременным делать окончательные выводы на этот счет

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают никаких последствий теракта на Крымском мосту, которые бы влияли на ход специальной военной операции России на Украине, но считают преждевременным делать окончательные выводы на этот счет. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

"Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины", - сказал он.

"Думаю, слишком рано делать вывод о том, окажет ли нападение на мост какое-то существенное военное воздействие на их способность вести эту войну (специальную военную операцию - прим. ТАСС)", - отметил представитель Белого дома. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация