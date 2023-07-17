17 июля, 19:57
Военная операция на Украине

В ООН сообщили о гибели более 9,2 тыс. гражданских в ходе конфликта на Украине

Заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что среди них 537 детей

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта на Украине, превышает 9,2 тыс. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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Она подчеркнула, что по прошествии 500 дней с начала российской специальной военной операции на Украине погибли 9 287 гражданских, в том числе 537 детей. Пострадали 16 384 человека, в том числе 1 117 детей. "Речь идет лишь о подтвержденных случаях. Настоящее число жертв, вероятно, значительно выше", - подчеркнула Дикарло.

Число беженцев с Украины, по словам замгенсека ООН, составляет 6,3 млн человек, внутренне перемещенных лиц - 5,1 млн человек.

В Минобороны РФ неоднократно указывали, что Россия наносит удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам. При этом в августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International со штаб-квартирой в Лондоне опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах. 

Теги:
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