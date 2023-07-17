17 июля, 20:05

Нетаньяху посетит США осенью

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби не назвал точную дату визита премьер-министра Израиля

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты состоится осенью. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя телефонный разговор президента США Джо Байдена и Нетаньяху.

"И он считал, что пришло время для того, чтобы говорить о встрече с премьер-министром Нетаньяху в какой-то момент осенью", - сказал про Байдена представитель Белого дома.

Как ранее сообщила канцелярия премьера Израиля, Байден пригласил Нетаньяху в ходе телефонного разговора в понедельник на встречу в США. Премьер-министр положительно отреагировал на приглашение, было условлено, что израильская и американская команды согласуют детали встречи, отметила канцелярия. 

Теги:
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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