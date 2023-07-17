Зампостпред Китая при ООН заявил, что украинский кризис затягивается

Гэн Шуан выразил надежду на то, что проблемы вокруг зерновой сделки будут урегулированы путем диалога

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Украинский кризис затягивается и приобретает все более непредсказуемый характер. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

"Украинский кризис затягивается и приобретает все более сложный, комплексный характер", - заявил китайский дипломат, отметив рост "опасности, жестокости и непредсказуемости". "Международное сообщество должно работать сообща над тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - подчеркнул китайский дипломат.

Китай надеется, что проблемы вокруг зерновой сделки будут урегулированы путем диалога, добавил зампостпреда при ООН. "Китай приветствует пакетное соглашение по черноморской зерновой инициативе, которое способствовало стабилизации цен на продовольствие в мире. Надеемся, что стороны смогут решить вопросы перевозки зерна по Черному морю путем диалога и консультаций", - сказал он.