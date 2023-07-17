17 июля, 20:19

На Украине признали одну из крупнейших мировых логистических компаний "спонсором войны"

Такое решение обосновали тем, что компания DP World расширила сотрудничество с Россией

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине внесло одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ) в список "международных спонсоров войны". Об этом сообщается на сайте агентства.

Причиной этого решения в НАПК назвали расширение сотрудничества компании с Россией. Речь идет о заключении соглашения между оператором и государственной корпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути.

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По данным агентства, DP World владеет информацией о состоянии отрасли морских перевозок на Украине. Она также занимается перевалкой украинского зерна, в том числе в рамках работы "зернового коридора".

DP World - одна из крупнейших мировых логистических компаний, базирующаяся в Дубае. Специализируется на грузовой логистике, операциях портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Обслуживает 82 морских и внутренних терминала в более чем 40 странах. Ежегодно компания обрабатывает 70 млн контейнеров, которые перевозятся более чем 70 тыс. судов. По оценкам экспертов, это составляет примерно 10% мировых контейнерных перевозок.

Ранее в черный список НАПК попало несколько компаний, среди них австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, венгерский банк OTP (ОТП) и другие. 

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