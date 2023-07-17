США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предоставляет и будет предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что их поставки оружия киевским властям ведут к затягиванию конфликта на Украине. С таким утверждением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы предоставляем и будем предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку в сфере безопасности. Наши российские коллеги говорят, что каким-то образом эта поддержка является причиной того, почему эта война продолжается, - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны Украины".

В июне посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон, поставляя оружие Киеву, затягивают кровопролитие и провоцируют третью мировую войну, де-факто участвуя в конфликте.